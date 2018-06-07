وذكر البيان أن مقاتلات (إف 16) التابعة للجيش قصفت وفق معلومات استخباراتية دقيقة مقر ما يسمى "قيادة وسيطرة"، والذي كان بداخله قيادات ومقاتلين من عصابات داعش الإرهابية في منطقة هجين داخل الأراضي السورية.

وأضاف: "بحسب المصادر الاستخباراتية، فإن الضربة حققت أهدافها وتم تدمير الموقع بالكامل".

وأوضح أن الضربة الجوية جاءت تنفيذا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، وبإشراف وتنسيق قيادة العمليات المشتركة.

وكان الجيش العراقي أعلن في أواخر مايو الماضي قصف موقع داعشي في هجين، يحتوي مستودعا للصواريخ ويتمركز فيه عدد من إرهابيي التنظيم.

وتقع منطقة هجين في محافظة دير الزور، وتحديدا على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وينفد سلاح الجو العراقي ضربات جوية عدة ضد داعش في سوريا منذ العام الماضي بموافقة النظام السوري والتحالف بقيادة الولايات المتحدة، الذي يحارب التنظيم الإرهابي.

وتقول بغداد، التي أعلن هزيمة داعش العام الماضي إن التنظيم لا يزال يشكل تهديدا في جيب على الحدود مع سوريا، ويواصل نصب كمائن وتنفيذ اغتيالات وتفجيرات في أنحاء العراق.