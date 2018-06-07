وحققت قوات المقاومة اليمنية المشتركة مؤخرا تقدما كبيرا باتجاه الحديدة على الساحل الغربي لليمن، في وقت دمر التحالف العربي تحصينات لميليشيات الحوثي الإيرانية في ضواحي المدينة.

وغطى المواطنون اليمنيون بالطلاء الأبيض شعارات الحوثيين المرسومة على الجدران في المناطق المحررة، بينما كانوا يرددون شعارات "بالروح بالدم نفديك يا يمن"، و"لبيك يا يمن"، و"تحيا الجمهورية اليمنية".

وتشهد صفوف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تراجعا ميدانيا كبيرا في مختلف الجبهات بالتزامن مع تقدم القوات باتجاه الحديدة لتطهيرها من مسلحي الحوثي.