قتل 18 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 90 آخرين في انفجار بحي مدينة الصدر في بغداد، بحسب مصادر في الشرطة.

وأظهرت لقطات من مكان الحادث سيارة مدمرة وبناية لحقت بها أضرار وأشخاص يجهشون بالبكاء حزنا على ذويهم.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في بيان مقتضب إن الحادث وقع نتيجة انفجار مستودع للذخيرة وإن قوات الأمن فتحت تحقيقا في الواقعة.

وقال المصدر بالشرطة إن الذخيرة كانت مخزنة في مسجد وإن الانفجار وقع خلال نقلها من المسجد إلى سيارة كانت متوقفة على مقربة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية في بيان بثه التلفزيون الرسمي إن الانفجار اعتداء "إرهابي" على المدنيين ولم تذكر السلطات تفسيرا للتضارب بين البيانين.

ومدينة الصدر هي معقل رجل الدين مقتدى الصدر الذي فازت كتلته السياسية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو أيار.

وأمر البرلمان اليوم بإعادة فرز الأصوات يدويا بعد يوم من قولرئيس الوزراء إن الانتخابات شهدت "خروقات جسيمة".

وفي مايو أيار استهدف تفجيران مكاتب للحزب الشيوعي العراقي المشارك في كتلة الصدر.