ووفق الخبير في شؤون كوريا الشمالية، جوزيف برموديز، فإن منصة لإطلاق الصواريخ دمرت الشهر الماضي قرب كوسونغ في شمال غرب البلاد.

ونشر التحليل موقع 38 نورث، الذي يتابع تطورات البرامج المسلحة للدولة المنعزلة.

وفي أبريل، أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تعليق اختبارات الصواريخ الباليستية والاختبارات النووية، ممهدا الطريق أمام مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وفي مايو، دمرت كوريا الشمالية أمام مراسلين أجانب أنفاقا ومبان بموقع اختبارات نووية.

وقدمت كوريا الشمالية هذه التنازلات على طريق قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.