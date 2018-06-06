وقال الرزاز في تصريحات عبر حسابه على تويتر:" نتعهد بالحوار مع مختلف الأطراف والعمل معهم للوصول إلى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع".

وذكر الرزاز إن النظام الضريبي الجديد "يتجاوز مفهوم الجباية".

وأكد أن الحكومة ستعمل على وضع عقد اجتماعي واضح المعالم يحكم علاقة الحكومة بالمواطن.

وكلف العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة، وذلك عقب استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي، على خلفية احتجاجات شعبية على التعديلات الضريبية.

وسبق أن عمل الرزاز رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، كما كان رئيسا الفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومديراً عاماً للضمان الاجتماعي. كما سبق أن عمل مديرا عاما في البنك الدولي في واشنطن وبيروت.

وضاق الخناق على حكومة الملقي بعد استمرار الاحتجاجات على مدى الأيام الماضية، والتي طالبت بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب، قبل أن تتحول إلى المطالبة باستقالة الحكومة.