وقال العبادي في مؤتمر صحفي إن تقريرا قدم إلى الحكومة أوصى بإعادة فرز جزء من الأصوات يدويا وحذر من أن بعض أعضاء مفوضية الانتخابات سيمنعون من السفر إلى الخارج دون إذنه.

وفاز ائتلاف سائرون بزعامة الصدر بـ 54 مقعدا، من أصل 329 مقعدا في البرلمان، بينما جاءت كتلة "النصر" بزعامة العبادي في المركز الثالث بإجمالي 42 مقعدا.