وجاءت هذه الغارات بعد طلعات مماثلة استهدفت تجمعات الحوثيين في مديرية باجل بالحديدة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي البيضاء، لقي ما لا يقل عن 13 عنصراً من مليشيا الحوثي مصرعهم وجرح آخرون، في جبهة الملاجم، إلى جانب خسائر أخرى في قصف مدفعي وغارات مركزة لطيران التحالف العربي.

وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن مجموعة من عناصر المليشيا الانقلابية التسلل إلى مواقع الجيش في جبهة ، إلا أن أبطال الجيش أفشلوا المحاولة، وكبدوا المليشيا المتسللة خسائر في العتاد والأرواح.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش دكت مواقع متفرقة لمليشيات الحوثي في أشعاب فضحة، كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات تجمعات ومواقع للمليشيات بذات المنطقة، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.