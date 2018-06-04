واستدعت وزارة الخارجية الاثنين، السفير الإيطالي في تونس رايماندو دي كردونا لإبلاغه "استغرابها الشديد" من التصريحات التي أطلقها وزير الداخلية الإيطالي، الأحد، في جزيرة صقلية، والتي قال فيها: "تونس، البلد الحر والديمقراطي لا يرسل إلى إيطاليا أشخاصا شرفاء، بل في أغلب الأحيان وبصفة إرادية مساجين سابقين".

وأكدت الخارجية التونسية أن هذه التصريحات "لا تعكس مستوى التعاون بين البلدين في مجال معالجة ملف الهجرة، وتنمّ عن عدم إلمام بمختلف آليات التنسيق القائمة بين المصالح التونسية والإيطالية لمواجهة هذه الظاهرة".

وأضافت: "تمّ التأكيد للدبلوماسي الإيطالي على حرص تونس على التواصل مع الحكومة الإيطالية الجديدة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجية القائمة بين البلدين".

وبينت أنه "أكد السفير الإيطالي أن وزير الداخلية كلفه بإبلاغ السلطات التونسية أن تصريحاته أخرجت من سياقها وأنه حريص على دعم التعاون مع تونس في مجالات اختصاصه".