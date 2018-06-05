وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قرر الأحد تعويض المستوطنين الذين يعملون في الزراعة في محيط قطاع غزة جراء احتراق محاصيلهم الزراعية من الطائرات الورقية خلال مسيرات العودة الكبرى، التي أطلقت من قطاع غزة من عائدات الضرائب الفلسطينية.



وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود في بيان صحفي إن " كل ما تقوم به حكومة الاحتلال من تدبير المكائد تجاه سرقة أموال شعبنا هو عدوان ينفذه لصوص على هيئة مسؤولين حكوميين".



وأضاف أن أموال الضرائب هي أموال فلسطينية نصت الاتفاقات الموقعة أمام العالم على قيام إسرائيل بجبايتها وردها إلى خزينة الدولة الفلسطينية مقابل أجر متفق عليه.



وأشار إلى أن أي مسّ بهذه الأموال خارج نطاق الاتفاقات الموقعة "يعتبر لصوصية وعدونا جبانا"، مشددا على أن إسرائيل "ترتكب جرائم مركبة تسرق من خلالها الأرض الفلسطينية وتقيم عليها المستوطنات وتقتل أبناء الشعب الفلسطيني وتسرق أمواله.



وأكد المحمود أن الأفضل هو "إخضاع الذين يريقون الدماء ويقيمون المستوطنات ويتمسكون بالاحتلال "للحساب وإلى المحاكمة حسب القوانين الدولية التي تنص على ذلك"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".





