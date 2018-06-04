وأورد المرصد، أن الانفجار أسفر عن مقتل شخص على الأقل، وإصابة آخرين جنسياتهم غير معروفة، ووقع في منطقة تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف.

ولم يتمكن المرصد من تحديد جنسية العسكري الذي قتل في الإنفجار، وما اذا كان من قوات التحالف الدولي أو من قوات سوريا الديمقراطية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد تحدث في الثاني من أبريل الماضي، عن استهداف قاعدة للتحالف الدولي في منطقة عين عيسى بشمال غرب الرقة.

ويدعم التحالف الدولي قوات سوريا الديمقراطية التي طردت التنظيم المتطرف من مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا، بينها مدينة الرقة التي شكلت لسنوات معقل المعارضين الأبرز في سوريا.

وتخوض هذه القوات حالياً آخر معاركها ضد تنظيم داعش في جيوب صغيرة لا يزال يسيطر عليها في محافظتي دير الزور والحسكة في شرق وشمال شرق البلاد.