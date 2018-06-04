وقال المسماري في حديث إلى سكاي نيوز عربية، إن الجيش الليبي يحاصر تنظيم القاعدة وبقايا داعش في درنة بدعم من الأهالي، مشيرا إلى أن تنظيم القاعدة تحالف مع داعش وتنظيم الإخوان الإرهابي لمحاربة قوات الجيش الليبي.



وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي أن حماية المدنيين والممتلكات العامة أولوية تؤخر القضاء على الإرهابيين، موضحا أن أغلب قيادات الإرهابيين تم القضاء عليها مما أدى إلى إرباك مسلحي تلك العصابات.



ونوه المسماري إلى أن الجيش يقوم بإبطاء هجماته لإعطاء فرصة للمدنيين لإخلاء مناطق القتال، كما دعا أهالي درنة إلى تسليم أبنائهم المغرر بهم.