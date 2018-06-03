وقال مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة أنهم مستمرون في تقديم الخدمات الاستثنائية في ظل مواصلة مسيرات العودة وتزايد أعداد المصابين.



وأشار الحاج إلى أن الوزارة ابتدعت فكرة الخيام الميدانية داخل مخيمات العودة، الأمر الذي ساهم في تخفيف العبء عن المستشفيات، وتقليص عدد المصابين الوافدين إليها.



وذكر أن حصيلة الجرحى في مسيرات العودة وصلت لـ 13 ألف جريح، وصل 7 آلاف منها للمستشفيات، بينما عولجت الحالات المتبقية في النقاط الطبية الميدانية".



وقال الحاج: "إن عدد الإصابات الكبير ونوعيتها استنزف طواقمنا الطبية العاملة في المستشفيات، وكانت أغلب الإصابات في الأطراف، واستخدم الاحتلال فيها أنواعا من الرصاص المتفجر، الذي يحتوي على شظايا تمزق وتفتت العظام والأنسجة"، وفقا لوكالة "معا".



وأضاف: "عملنا بقدرة 4 أضعاف في غرف العناية المكثفة، ونجحنا في استيعاب الجرحى داخلها، رغم النقص الكبير في المستلزمات الطبية".