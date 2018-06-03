وقال بيان صادر عن مكتب ماي، إنها اتفقت مع الأمير محمد بن سلمان على ضرورة التعاون لحماية السعودية من الصواريخ البالستية الإيرانية.

ومن جهة أخرى، بحثت ماي مع ولي العهد السعودي أهمية الاستقرار في سوق النفط.

وأضاف البيان: "أشارت رئيسة الوزراء ماي وولي العهد لأهمية الاستقرار في أسواق النفط، الذي قالا إنه لصالح المستهلكين والمنتجين على حد سواء".