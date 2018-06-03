وكانت وزارة الداخلية أشارت في وقت سابق إلى انتشال جثث 11 مهاجرا في حصيلة أولية، كانوا على متن مركب صيد "بصدد الغرق".

وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إن مركبا لمهاجرين غير شرعيين كان على وشك الغرق ليل السبت مقابل سواحل محافظة صفاقس (جنوب).

وقال البيان إن الضحايا بينهم تونسيين وأجانب.

وأكدت الداخلية أنها تلقت "طلب استغاثة يوم 02 يونيو 2018، بخصوص تواجد مركب صيد بعرض سواحل قرقنة (جنوب) على متنه مجموعة من المجتازين بصدد الغرق".

وتابعت: "تحولت الوحدات البحرية العائمة التابعة للحرس الوطني بصفاقس ووحدات جيش البحر إلى مكان المركب الذي تبين أنه على بعد حوالي 5 أميال بحرية (نحو 10 كيلومترات) عن جزيرة قرقنة، و16 ميلا بحريا (نحو 32 كيلومترا) عن سواحل مدينة صفاقس" جنوبي البلاد.

وأوضح البيان أن "عمليات البحث من قبل خفر السواحل وجيش البحر تتواصل بمشاركة طائرة عسكرية وغواصين تابعين للجيش الوطني والحماية المدنية".