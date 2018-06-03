أبوظبي - سكاي نيوز عربية قالت مصادر عسكرية في ليبيا أن الجيش الوطني الليبي تمكن من دخول أحد الأحياء الغربية لمدينة درنة بعد اشتباكات مع عناصر التنظيمات الإرهابية، حسب ما نقل مراسلنا.