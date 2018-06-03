واشتملت القافلة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة على 3040 سلة تحتوي على مواد غذائية متنوعة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقام أعضاء الحملة رفقة عدد من منتسبي الهلال الأحمر الليبي بتوزيع السلال الغذائية على العائلات بالمخيم التي شكرت دولة الإمارات على ما تقدمه من دعم للتخفيف من المعاناة التي يعيشونها في ظروف صعبة.

وتأتي حملة "زايد الخير" - التي تقوم بتسيير قوافل إلى عدة مدن ومناطق في مختلف أرجاء ليبيا - امتداداً لمبادرات الإمارات الإنسانية تجاه الشعب الليبي.

وهجر كثير من أهالي تاورغاء منازلهم بعد أن سيطرت ميليشيات متشددة على المدينة منذ سنوات.