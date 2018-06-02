وعين العاهل السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان وزيرا للثقافة بينما حل أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية محل علي بن ناصر الغفيص الذي أعفي من منصبه.

كما أمر الملك سلمان بإنشاء هيئة ملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكذلك بإنشاء مجلس للمحميات الملكية برئاسة ولي العهد.