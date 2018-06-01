وبحسب التقارير الواردة فإن برنامج "نقود التغيير" يهدف إلى تقليل الفجوات الاجتماعية بين الأحياء الفلسطينية والشطر الغربي من القدس الذي يغلب اليهود عليه من المدينة. نحو 80 بالمائة من الأسر الفلسطينية في المدينة تعيش في فقر.

يستثمر البرنامج 560 مليون دولار في ثلاثة مجالات رئيسية: التعليم، البنية التحتية، ومساعدة الفلسطينيات على دخول سوق العمل. ويهدف مع مرور الوقت لجذب مزيد من الاستثمارات.

احتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب 1967 وضمت المنطقة في خطوة غير معترف بها دوليا. وتعتبر إسرائيل القدس الشرقية جزءا من عاصمتها، بينما يطالب بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية.