وأشار السيسي، خلال لقائه وفدا من مجلس النواب الأميركي برئاسة النائب داريل عيسى في القاهرة، الخميس، إلى جهود مصر لدعم تسوية الأزمات القائمة في المنطقة، بما يساهم في عودة الأمن والاستقرار.

وأشاد السيسي بالتقدم الذي تحقق على الصعيدين العسكري والتنموي في شبه جزيرة سيناء، حيث تكافح مصر للقضاء على مجموعات مسلحة متطرفة أخطرها تنظيم "أنصار بيت المقدس" التابع لتنظيم "داعش".

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن اللقاء شهد استعراضا لآخر التطورات في عدد من الملفات الإقليمية، كما استعرض اللقاء مستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط وجهود مصر فيها، فضلا عن إجراءات تخفيف الضغوط والمعاناة على قطاع غزة.

وشدد السيسي على أهمية التوصل لتسوية سياسية عادلة وشاملة للقضية تقوم على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وفقا لمقررات الشرعية الدولية، الأمر الذي من شأنه المساهمة بفعالية في استقرار منطقة الشرق الأوسط وتحقيق الأمن لكافة شعوبها.