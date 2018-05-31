أبوظبي - سكاي نيوز عربية قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، إنها سترسل فريقين من الجراحين إلى غزة لإقامة وحدة جراحية في المستشفى الرئيسي بالقطاع.