أبوظبي - سكاي نيوز عربية قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، إنها سترسل فريقين من الجراحين إلى غزة لإقامة وحدة جراحية في المستشفى الرئيسي بالقطاع.
وسيعالج الفريقان حالات الإصابة الشديدة من الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.
وقال روبرت مارديني، مدير الصليب الأحمر لشؤون الشرق الأوسط: "هذا المزيج من الخبرة الطبية والمستلزمات سيعجل مرحلة الشفاء الطويلة وسيخفف الحمل عن نظام الرعاية الصحية المثقل بالأعباء".
ونقلت "رويترز" عن مارديني قوله إن 13 ألفا أصيبوا منذ بدء الاحتجاجات في 30 مارس.