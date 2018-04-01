وعلى جبهة الساحل الغربي، قصفت طيران التحالف متسللين من الحوثيين إلى مدينة الحيس، فيما قصفت المدفعية مواقع للحوثيين على أطراف مدينة الموزع وجبل العمري.

أما في إب، فقد قالت مصادر محلية وشهود عيان إن مئات العناصر من مليشيات الحوثي الإيرانية شوهدوا وهم يفرون من معسكر الحمزة، جنوبي المحافظة، إثر غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، أسفرت عن تدمير واسع في المطار وسقوط عدد كبير بين قتيل وجريح من الميليشيات.

وفي سياق آخر، ذكرت مصادر أن خلافا وقع بين الحوثيين وبعض عناصر الحرس الجمهوري السابق، بسبب رفض الجنود المنشقين عن الشرعية اليمينة "تفعيل وتشغيل منظومة الصواريخ المضادة"، مطالبين بصرف رواتبهم قبل الانصياع للحوثيين.

وأوضحت المصادر أن الخلاف "تطور لاشتباكات، قبل أن يقوم الحوثيون بسجن الضباط الذين رفضوا تشغيل منظومة الصواريخ". وكان المعسكر قد تعرض يوم السبت، لغارتين من قبل طيران التحالف.

تقدم للجيش اليمني في مديرية الظاهر بصعدة

يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت قوات الجيش اليمني بإسناد من طيران التحالف العربي، تقدمها الميداني في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، لليوم الثاني على التوالي، بعد فتحه جبهة جديدة في المعقل الرئيسي للمتمردين الحوثيين.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن قوات الشرعية تمكنت من تحرير مواقع جديدة بمديرية الظاهر، وتتجه نحو تحرير جبلي "المطلة وطيبان"، المطلان على "سوق الملاحيظ".

وقالت إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تعزيزات المتمردين في مواقع متفرقة بصعدة، منها تعزيزات في "مران" كانت في طريقها إلى الملاحيظ، وأخرى في "كوكبان" بمديرية حيدان.

وأضافت المصادر أن تلك الغارات أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الإيرانية.