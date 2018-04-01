وقال أمينكي في تصريح صحفي إن "أميركا والتحالف الدولي تسلموا ملاحظتنا بشأن إنشاء قوة مشتركة في المناطق خارج الحدود الإدارية" لإقليم كردستان العراق والتي تعرف بالمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وأكد "حتى الآن لم يجر أي حوار بيننا وبين القوات العراقية ولا يوجد أي تنسيق بهذا الشأن".

وأوضح أن الملاحظات تشير إلى أن يعاد الانتشار المشترك في تلك المناطق كما كان عليه الوضع قبل عام 2014، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تقوم كل من أربيل وبغداد ببحث هذا الأمر "وهو ما لم يحدث إلى الآن".

وأضاف أن: "انشاء قوات مشتركة في تلك المناطق أمر بات ضروريا لأن ما يسمى تنظيم داعش قد استعاد نشاطه وتحركاته مرة أخرى في الموصل ومحيط كركوك وجنوبها وفي جبال حمرين ومناطق من ديالى"، مؤكدا أن داعش نفذ عمليات في جميع تلك المناطق أخيرا.

وتشكل المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق أهم محاور الخلاف بين الجانبين منذ 14 عاما وتبلغ مساحتها نحو 37 ألف كلم مربع.

وبين هذه المناطق شريط يبلغ طوله ألف كلم يمتد من الحدود مع سوريا حتى الحدود الإيرانية.

ويقع هذا الشريط جنوب محافظات الإقليم الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك التي تتمتع بحكم ذاتي.

وتشمل المناطق المتنازع عليها حيث يعيش قرابة 1.2 مليون كردي أراضي في محافظات نينوى وأربيل وصلاح الدين وديالى ومحافظة كركوك التي تعد أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.