ويخيم التوتر على المنطقة بعد يوم دام شهد واحدة من أكبر التظاهرات الفلسطينية منذ سنوات. حيث احتشد آلاف الفلسطينيين بطول السياج الحدودي الممتد بطول 65 كيلومترا.

والجمعة الماضية، قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من ألف شخص، عندما واجهت القوات الإسرائيلية التظاهرات الفلسطينية بمناسبة ذكرى يوم الأرض. وقال الجيش الإسرائيلي إن بعض المحتجين أطلقوا النار ودحرجوا إطارات مشتعلة باتجاه القوات الإسرائيلية على الحدود، وألقو على أفرادها حجارة وقنابل حارقة.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية تعطيل كافة المؤسسات والمدارس والجامعات "التزاما بقرار الرئيس محمود عباس إعلان الحداد الوطني العام على أرواح الشهداء الذين ارتقوا يوم الجمعة خلال خروج الجماهير في ذكرى يوم الأرض".

وحمل الرئيس محمود عباس في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي مساء الجمعة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن القتلى والجرحى الذين سقطوا بنيران الاحتلال.