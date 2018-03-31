وأورد التلفزيون الحكومي، أن 38 حافلة دخلت بلدات زملكا وعين ترما وعربين وجوبر لنقل ما يزيد على 1700 معارض ومدني إلى محافظة إدلب بشمال غرب البلاد.

وذكرت وكالة الرسمية "سانا" أن 38 ألف مقاتل ومدني توجهوا إلى إدلب، في الآونة الأخيرة.

وتعد عملية النقل إحدى أكبر عمليات النزوح منذ بدء الصراع في سوريا قبل سبع سنوات. في غضون ذلك، ما تزال المفاوضات مستمرة مع جماعة "جيش الإسلام" المعارضة لمغادرة دوما؛ آخر بلدة في قبضة المعارضة المسلحة بغوطة دمشق الشرقية.

وكانت الحكومة أمهلت الجماعة المعارضة حتى مساء السبت لمغادرة الغوطة الشرقية.