وأوضح البريغادير جنرال رونين مانليس، السبت، أن الجيش حتى الآن قيد ردة فعله على أولئك الذين يحاولون اجتياز حدوده، لكن الهجمات مستمرة ستلاحق المسلحين "في أماكن أخرى أيضا".

وسار الآلاف من الفلسطينيين نحو حدود غزة مع إسرائيل، الجمعة، في أكبر مظاهرة من هذا القبيل في الذاكرة الحديثة والتي تزامنت مع إحياء ذكرى "يوم الأرض".

وقتل 16 فلسطينيا بنيران إسرائيلية في اليوم الأول لما قاله المنظمون إنه سيكون 6 أسابيع من الاحتجاجات اليومية ضد الحصار الحدودي.

ويعد يوم الجمعة أكثر الأيام دموية في غزة منذ الحرب العابرة للحدود بين إسرائيل وحماس عام 2014.