وحسب رويترز، قال تاي -بروك زيرهون نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية "على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. يجب عدم استخدام القوة الفتاكة إلا كملاذ أخير مع قيام السلطات بإجراء التحقيقات المناسبة في أي حالات وفاة تنجم عن ذلك".



وقال مسعفون في غزة إن القوات الإسرائيلية التي كانت تواجه واحدة من أكبر المظاهرات الفلسطينية في السنوات الأخيرة على الحدودبين إسرائيل وغزة يوم الجمعة قتلت ما لا يقل عن 16 فلسطينيا وأصابت المئات.