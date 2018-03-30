وقال المتحدث باسم القوات كينو جابرييل لـ"رويترز" في رسالة مكتوبة: "لا يزال عملنا وتنسيقنا مستمرا في إطار برنامج الدعم والعمليات المشتركة في جميع المناطق".

وكان جابرييل يعلق على تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إلى أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سوريا "قريبا جدا".

وقوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية، الشريك الرئيسي للتحالف بقيادة واشنطن في سوريا، حيث يشارك نحو ألفي جندي أميركي في المعركة ضد "داعش".

ووصف المتحدث تصريح ترامب بأنه "ليس واضحا، والتصريحات التي أتت من مسؤولين أميركيين آخرين في الإدارة الأميركية لم تؤكد ذلك أو تنفه".