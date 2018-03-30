وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، الجمعة، إنها توصلت لاتفاق مع المسلحين يقضي بانسحابهم من المدينة.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية الخبر عن مصادر عسكرية، فيما أكد التلفزيون السوري وجود "معلومات أولية" عن قرب التوصل لاتفاق خروج المسلحين من دوما إلى إدلب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المفاوضات "وصلت إلى مراحلها النهائية بانتظار الإعلان الرسمي عن الاتفاق خلال ساعات".

إلا أن مصادر من داخل فصيل "جيش الإسلام" نفت التوصل لاتفاق.

ودوما آخر مدينة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في الغوطة الشرقية، ما لم يقبل مسلحو "جيش الإسلام" تسليم المنطقة.

وكان المسلحون نفوا فيما سبق تقارير روسية عن التوصل لاتفاق مشابه.