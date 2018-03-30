وقال أردوغان في خطاب حاد ألقاه في أنقرة "أود التأكيد أنني حزنت جدا للمقاربة الخاطئة تماما لفرنسا بخصوص هذا الموضوع".

وأضاف "من أنتم لكي تتحدثوا عن وساطة بين تركيا ومنظمة إرهابية"؟

وفي تطور آخر قال الرئيس التركي إن بلاده بدأت الإعداد لتطهير مناطق عين العرب وراس العين وتل أبيض في سوريا من المسلحين وحتى الحدود العراقية.

وأضاف أن بلاده ستطرد المسلحين من العراق أيضا.

وذكر أن أنقرة لا تعتزم إيذاء جنود من دول حليفة متمركزة في المنطقة، لكنها لن تسمح للمسلحين بالتحرك بحرية.