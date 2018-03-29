وتأتي المحاولة الحوثية الفاشلة الجديدة بعد أيام من اعتراض الدفاع الجوي السعودي ثلاثة من الصواريخ باتجاه مدينة الرياض، وواحد باتجاه خميس مشيط، وواحد باتجاه نجران، واثنان باتجاه جازان، وذلك بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وآنذاك، قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، إن الصواريخ "تم اعتراضها جميعًا وتدميرها ولله الحمد من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي".

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية.

واعتبر بيان التحالف حينها أن الاعتداء هو تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.