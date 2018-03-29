وقال مسؤول في الجيش الوطني الليبي: "إن سلاح الجو نفذ نهاية الأسبوع الماضي غارات على حاجز لحركة التمرد التشادية (..) على بعد أكثر من 400 كلم جنوب شرقي سبها، وعلى مواقع أخرى للمتمردين التشاديين في واحة بمنطقة تربو على بعد نحو 400 كلم جنوبي سبها".

وأضاف المصدر: "هدفت هذه الغارات إلى استعادة الأمن وتطبيق القانون في الجنوب"، دون تقديم تفاصيل عن حصيلة الغارات أو المتمردين المستهدفين.

ومنذ أن استقلت تشاد في 1960، واجهت السلطات في العاصة نجامينا باستمرار حركات مسلحة من وراء حدودها.

وتؤكد عدة حركات "سياسية عسكرية" تشادية تحضيرها هجمات في نجامينا، لكن متابعي الساحة التشادية يقولون إن هذه المجموعات لا تملك وسائل لتنفيذ ذلك.

وأوضح الباحث المتخصص في شؤون تشاد، جيروم توبيانا، أن "حركات التمرد التشادية منقسمة وتحاول اليوم البقاء بفضل مساعدات مالية أو عبر عمليات تهريب".