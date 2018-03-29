وأعلن مسؤول في مطار الخرطوم أنه تم إلغاء عدة رحلات داخلية ودولية، بعد التحذير الذي نشرته مصلحة الأرصاد الجوية فجرا.

وقال الناطق باسم مطار الخرطوم محمد مهدي: "منذ الساعة 3,00 (5,00 بتوقيت غرينيتش) لم تهبط أو تقلع أي طائرة"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضاف: "بسبب سوء الأحوال الجوية، نتوقع أن يبقى المطار مغلقا حتى إشعار آخر"، موضحا أنه تم تحويل مسار رحلتين تشغلهما خطوط جوية سودانية خاصة قادمتين من القاهرة والكويت، إلى بورسودان.

ويشهد السودان عادة عواصف رملية لا سيما الخرطوم لكنها تزول بعد عدة ساعات. وكانت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة السودانية للأرصاد الجوية، قد حذرت الأربعاء من تعرض أجزاء واسعة من البلاد لعاصفة ترابية شديدة، اعتبارا من مساء الأربعاء.