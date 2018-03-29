وفي الوقت الذي ذكرت فيه بعض المحطات التلفزيونية الخاصة أن الرئيس السيسي قد يحصل على 95 بالمئة على الأقل من الأصوات أصدر السيسي بيانا عبر فيه عن الفخر بأداء المصريين خلال الانتخابات.

وبعد غلق مراكز الاقتراع كتب السيسي في صفحته على فيسبوك "صوت جموع المصريين سيظل شاهدا بلا شك على أن إرادة أمتنا تفرض نفسها بقوة لا تعرف الضعف وستظل مشاهد المصريين أمام لجان الاقتراع محل فخري واعتزازي ودليلا دامغا على عظمة أمتنا التي قدم أغلى أبنائها الدماء كي نعبر سويا نحو المستقبل".

وقبل ساعات قلائل من إغلاق مراكز الاقتراع وجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم نداء اللحظات الأخيرة للمصريين للإدلاء بأصواتهم.

وقال في النداء الذي بثه التلفزيون المصري "أعلنوا للعالم أن مصر دائما تصنع التاريخ. فأنتم الفراعنة صناع الحضارة التي أذهلت العالم".

ومددت الهيئة الوطنية للانتخابات الاقتراع ساعة إضافية الأربعاء قائلة إن تقلبات في الطقس حالت دون وصول ناخبين إلى مراكز الاقتراع في الوقت المناسب.

ومن المقرر إعلان النتيجة الرسمية في الثاني من أبريل نيسان.