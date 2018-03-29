واندلع القتال بين الجيش ومتمردين في منطقتي كردفان والنيل الأزرق في 2011، حين أعلن جنوب السودان الاستقلال.

وكان من المقرر أن ينتهي سريان وقف إطلاق النار بنهاية مارس آذار.

وفي أكتوبر تشرين الأول، رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية استمرت 20 عاما عن السودان وذلك اتصالا بالتقدم الذي أحرزته الخرطوم في مجال التعاون في مكافحة الإرهاب وحل الصراعات الداخلية.