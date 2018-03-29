أبو ظبي - سكاي نيوز عربية ذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) ن الرئيس السوداني عمر البشير أصدر قرارا جمهوريا بتمديد وقف لإطلاق النار من جانب واحد مع متمردين في مناطق الصراع الرئيسية الثلاث في البلاد لثلاثة أشهر أخرى تنتهي في يونيو حزيران المقبل.
واندلع القتال بين الجيش ومتمردين في منطقتي كردفان والنيل الأزرق في 2011، حين أعلن جنوب السودان الاستقلال.
وكان من المقرر أن ينتهي سريان وقف إطلاق النار بنهاية مارس آذار.
وفي أكتوبر تشرين الأول، رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية استمرت 20 عاما عن السودان وذلك اتصالا بالتقدم الذي أحرزته الخرطوم في مجال التعاون في مكافحة الإرهاب وحل الصراعات الداخلية.