وقالت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، علا عوض، في مراسم لإعلان نتائج التعداد العام أقيمت في مقر الرئاسة برام الله، إن عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بلغ مليونين و881 ألفا و687 شخصا، وبلغ في قطاع غزة مليونا و899 ألفا و291 شخصا.



وأضافت أن عدد الفلسطينيين في محافظة القدس بلغ 435 ألفا و483 شخصا.

وأوضحت علا، خلال المراسم التي حضرها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس الوزراء، رامي الحمد الله، وعدد من السفراء المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية، أن عدد اللاجئين في الأراضي الفلسطينية بلغ ما يقارب مليوني لاجئ.

وكشفت نتائج التعداد العام الذي يجرى كل عشر سنوات أن نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية تجاوزت 26 في المئة. وبلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية حوالي 12 في المئة فيما تتجاوز النسبة في قطاع غزة 47 في المئة.

وتشير نتائج التعداد إلى أن نسبة الفلسطينيين فوق الستين عاما تصل إلى حوالي 5 في المئة فيما بلغت نسبة من هم أقل من 17 عاما نحو 47 في المئة.

وذكرت علا أن 11 ألف خريج من الشبان شاركوا في إجراء التعداد وأن الإناث يمثلن 85 في المئة منهم. وقالت إن عملية التعداد حصلت على دعم مادي ولوجيستي من العديد من الدول والمنظمات.

ويتضمن التعداد العام إحصائيات للمنشآت والمساكن والعاملين في القطاعات المختلفة إضافة إلى أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تجاوز عددهم ربع مليون نسمة.