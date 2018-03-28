وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية ، استهدفت المساعدات المواطنين اليمنيين في مناطق.. السكنية وحبيل قاصبة والجريبة والحدب وحبيل لحناش .. والذين كانوا يعيشون تحت وطأة الحصار الذي فرضته عليهم المليشيات الحوثية أثناء سيطرتها على المنطقة.

ويعد الهلال الأحمر الإماراتي أول منظمة إنسانية تصل إلى منطقة كرش بعد تحريرها من الانقلابيين.

وعبر أهالي منطقة كرش عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على وقوفها إلى جانبهم في تحريرها من المليشيات الحوثية ودعمهم بالمواد الغذائية.

من جانبه أشاد فهمي العامري رئيس دائرة الشهداء والجرحى في كرش بدعم دولة الإمارات للمنطقة في المجالين العسكري والإنساني والإغاثي والتنموي، موضحا أن هذا الدعم سيظل إلى الأبد في الذاكرة اليمنية التي لن تنسى أبدا الوقفة المشرفة للإمارات إلى جانب الشعب اليمني.

وأضاف العامري أن دعم الهلال الأحمر الإماراتي وصل إلى كل بيت في منطقة كرش، منوها - في هذا الصدد - إلى أن قافلة المساعدات التي وصلت جاءت بعد تحرير منطقة كرش بالكامل من الحوثيين.