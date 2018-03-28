وعلى غرار اليومين السابقين، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة التاسعة صباحا (السابعة بتوقيت غرينتش).

وينافس السيسي الذي انتخب في 2014، مرشح واحد هو موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، محمود الشريف، في مؤتمر صحفي إن الإقبال على التصويت، خلال ثاني أيام الرئاسيات، كان"جيدا ومُرضيا"، مردفا: "كثافة الإقبال أمر مهم جدا (...) ننتظر الكثير من المرأة والشباب".

كما جدد "دعوته للمواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم تعبيراً عن اختياراتهم بحرية تامة باعتباره واجباً وطنياً وحقاً لا يجب التخلي عنه."

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع 13 ألفًا و687، تحت إشراف 18 ألفًا و678 قاضيًا، بمعاونة 103 آلاف موظف.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للرئاسيات النتيجة النهائية للانتخابات في 2 أبريل المقبل.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة 47.5 في المئة.