وقالت غرفة عمليات مجلس الوزراء، في بيان، إن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم، مشيدة بما وصفته بـ"الإقبال الجيد" من المواطنين.

فيما قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، محمود الشريف، في مؤتمر صحفي إن الإقبال على التصويت، خلال ثاني أيام الرئاسيات، "جيد ومُرضي"، قائلًا: "كثافة الإقبال أمر مهم جدا (...) ننتظر الكثير من المرأة والشباب".

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع 13 ألفًا و687، تحت إشراف 18 ألفًا و678 قاضيًا، بمعاونة 103 آلاف موظف.

وستجرى عملية فرز الأصوات في اليوم الثالث والأخير للانتخابات، التي يحق فيها لنحو 59 مليون مواطن داخل البلاد، التصويت بجميع محافظات البلاد.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للرئاسيات النتيجة النهائية للانتخابات في 2 أبريل/نيسان المقبل.