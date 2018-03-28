والألماني الذي قدمته الوكالة باعتباره عسكريا سابقا عمره 28 عاما، كان تم توقيفه في 14 آذار/مارس قرب الحدود التركية مع سوريا في منطقة عسكرية.

وبحسب وسائل إعلام تركية رسمية فإن الألماني اعترف بأنه كان يحاول العبور إلى سوريا للانضمام إلى حزب الاتحاد الديموقراطي أو حزب العمال الكردستاني اللذين تصنفهما سلطات أنقرة تنظيمين "إرهابيين".

واضافت أن عناصر الشرطة عثروا لدى الألماني عند اعتقاله، على أجهزة إلكترونية تحوي صورا على صلة بالاتحاد الديموقراطي وحزب العمال.