وكانت واشنطن عبرت سابقا عن قلقها بشأن قرار تركيا التدخل بشكل أكبر في الحرب في سوريا بشنها هجوما على المناطق الحدودية التي يسيطر عليها الأكراد.

ولكن وبحسب البيت الأبيض، فقد أكد ترامب في مكالمته مع ماكرون "ضرورة زيادة التعاون مع تركيا بشأن التحديات الاستراتيجية المشتركة في سوريا".

في كانون الثاني/يناير أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن هجوم على منطقة عفرين شمال سوريا لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية منها.

وتعتبر تركيا تلك الوحدات فرعا لحزب العمال الكردستاني الذي تحظره تركيا لشنه قتالا داخل أراضيها وتصنفه واشنطن وأنقرة على أنه تنظيم "ارهابي".

غير أن الجيش الأميركي عمل بشكل وثيق مع وحدات حماية الشعب الكردية داخل سوريا، بحيث أصبحت جزءاً رئيسياً من قوات سوريا الديموقراطية التي تم تشكيلها لقتال تنظيم داعش.