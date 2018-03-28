وأشار يحي سليمان مدير شرطة كسلا الى أن الهجوم وقع عندما تجمع مصلّون لأداء صلاة العشاء داخل مسجد في مدينة كسلا القريبة من الحدود مع إريتريا.

وقال سليمان لفرانس برس إنّ "الحادث وقع داخل المسجد أثناء صلاة العشاء. قُتل ثلاثة اشخاص وجرح عدد" آخر.

وأكد مصدر طبي في مستشفى مدينة كسلا التي نُقل إليها المصابون وقوع الحادث.

وروى مواطنون أن المهاجم دخل المسجد وحاول التحدث الى المصلين الذين رفضوا الاستماع اليه، وعندها أقدم على طعن عدد منهم.

وقال سليمان إنّ "المصلّين قتلوا المهاجم" الذي لم تُحدّد هويته بعد.

ومنذ كانون الثاني/يناير الماضي، أغلقت السلطات السودانية الحدود مع اريتريا وأعلنت حال الطوارئ في ولاية كسلا.

وأكد مسؤولون أنّ إعلان الطوارئ جزء من حملة الحكومة لجمع السلاح.

واستنادًا الى روايات سكّان، تم نشر مئات الجنود في كسلا خلال الأشهر الماضية.

ويعبر آلاف الأريتريين سنويًا الحدود السودانية بصورة غير قانونية، هربًا من النظام الديكتاتوري الذي يحكم بلادهم، ومن ثم يواصلون رحلتهم عبر المتوسط إلى أوروبا.