وكان الأمن العام اللبناني قد أوقف عساف في فبراير الماضي، المتهم بإقدامه وزوجته السورية منى حسون على قتل الفليبينية جوانا ديمافيليس التي عثر عليها في أوائل فبراير "جثة في ثلاجة" داخل شقة كان الزوجان يستأجرانها في الكويت، وتركاها قبل نحو عام ونصف.

وقد اعترف المتهم بارتكابه الجريمة خلال التحقيقات، وادعى القاضي رمضان عليه بموجب المادة 549 عقوبات، تصل إلى الإعدام.

وبحسب القانون اللبناني، فإن لبنان لا يسلم أي مواطن لبناني ارتكب جرما خارج البلاد وتم توقيفه في الداخل اللبناني، حيث يفترض أن يحاكم في المحاكم اللبنانية وفقا للقانون اللبناني.