وتناقش الندوة إرهاب الانقلابيين الحوثيين في اليمن، وإرهاب المليشيات المسلحة، وشعارات الموت المعلنة، ودعم النظام الإيراني للعنف والإرهاب في هذا البلد.

وتتطرق الندوة للعمليات الإرهابية في اليمن (داعش والقاعدة)، فتاوى التكفير وإباحة الهجمات الانتحارية، استغلال المساجد في تعزيز الفكر المتطرف والعمل الإرهابي.

وتسلط الندوة الضوء على الدعم الإقليمي والدولي لمواجهة القاعدة والجماعات الإرهابية في اليمن، والتي يتصدى لها التحالف العربي، والولايات المتحدة.

ويشارك في النقاشات ديفيد فالات، مؤلف كتاب "إرهاب الشباب"، والبروفيسور فيصل العيان، نائب رئيس جامعة ربدان بالإمارات العربية المتحدة، والدكتور طاهر بومدرة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لحقوق الانسان في العراق ولندن.