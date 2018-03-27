وذكرت مصادر أمنية أن انفجار اللغم وقع عندما شرع فريق من خبراء المتفجرات بمعيّة قوات أمنية، بعملية نزع الألغام في المنطقة.

هذا وتواصل قوات النخبة الشبوانية عمليات التمشيط في شبوة، التي فر إليها بعض المقاتلين التابعين لتنظيم القاعدة.

وتحظى قوات النخبة في محافظة شبوة، بمؤازرة قبلية وشعبية، بالنظر الدور الذي تقوم به في تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة.

وساهمت خطة انتشار قوات النخبة في المحافظة المذكورة إلى حد كبير في خفض منسوب الجريمة، فمنذ اللحظات التالية لانتشار القوات، شهدت شبوة تراجعا ملحوظا لنسبة الجريمة وأعمال العنف.