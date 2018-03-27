وجاء في بيان صادر عن مكتب حاكم الإقليم أن قوات الأمن التركية فتحت النار فقتلت المسلحين بعدما رصدت وجودهم في منطقة أرسوز في هاتاي قرب البحر المتوسط.



وقال إن الجيش احتجز جثث ستة مسلحين وبنادق من طراز إم-16 وقاذفا للصواريخ وذخيرة. وأضاف أن السلطات تعتقد أن المسلحين مسؤولون عن عدد من الهجمات في الإقليم العام الماضي.

وتقاتل تركيا مسلحي حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984 وقتل ما يربو على 40 ألف شخص في الصراع الذي يتركز إلى حد بعيد في جنوب شرق تركيا على بعد مئات الكيلومترات شرقي هاتاي.

وبدأ الجيش التركي وحلفاء له من المعارضة السورية هجوما عسكريا في يناير على وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين السورية التي تقع على الجانب الآخر من الحدود مع خطاي.

وأفاد مصدر عسكري بأنهم سيطروا بالكامل على المنطقة مطلع الأسبوع.

من ناحية أخرى، قالت القوات المسلحة التركية إن جنديين تركيين قتلا في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع خلال عمليات تفتيش في منطقة عفرين الاثنين.

وترى تركيا في وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تصفه هي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنه تنظيم إرهابي.