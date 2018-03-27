ويبلغ تعداد من يحق لهم التصويت في الانتخابات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا في العملية الانتخابية التي تجري تحت إشراف قضائي كامل من خلال 18 ألفا و678 قاضيا أصليا واحتياطيا من مختلف الجهات والهيئات القضائية ويتولون الإشراف على اللجان الفرعية الخاضعة لإشراف من 367 لجنة عامة تتبع الهيئة الوطنية للانتخابات.



ويخوض المنافسة الانتخابية على منصب رئيس مصر كلا من الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن التصويت يتسم بالنزاهة والشفافية.

وقال السيسي إنه كان يتمنى خوض عدد أكبر من المرشحين للانتخابات.

وبدأ التصويت في الانتخابات داخل مصر الاثنين، ويقول المشاركون فيه إنهم يصوتون من أجل الاستقرار.

وأعلن مصدر أمني، الأحد، تخصيص 350 ألف ضابط وفرد شرطة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين الانتخابات.

وكان السيسي حصل على 97 بالمئة من الأصوات في انتخابات 2014.