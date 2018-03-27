وذكر العبادي "نرفض أي تجاوز على تركيا من خلال أراضينا".

وأوضح مكتب العبادي الثلاثاء أن رئيسي الوزراء بحثا الوضع على الحدود في اتصال هاتفي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن بلاده تجري عمليات في شمال العراق ضد المتمردين الأكراد الذين تعتبرهم "إرهابيين".

ويخوض حزب العمال الكردستاني تمردا في الأراضي التركية منذ العام 1984 أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، وتصف أنقرة وحلفاؤها حزب العمال الكردستاني كـ"منظمة إرهابية".

ويأتي إعلان الرئيس التركي عن هذه العملية بعد إعلان القوات التركية سيطرتها على كامل "عفرين" يوم السبت الماضي، عقب عملية عسكرية تسببت بحسب الأمم المتحدة بفرار نحو 170 ألف شخص من المدينة.