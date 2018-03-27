وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن القضاة رؤساء اللجان التي تم إغلاقها قامت بتحرير محاضر إجراءات أثبتوا فيها أعداد الذين أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول للانتخابات وأعداد بطاقات التصويت التي لم تستخدم.

وأشرف القضاة رؤساء اللجان الانتخابية الفرعية على عملية إغلاق صناديق الاقتراع بالأقفال الكودية المؤمنة المخصصة لهذا الغرض ووضع الأختام اللازمة والمعدة لذلك الأمر خصيصا وأعلاها وتركها في حراسة أمنية مشددة رجال القوات المسلحة والشرطة المكلفون بتأمين مقار لجان الانتخاب على أن تستأنف تلك اللجان عملها مرة أخرى اعتبارا من التاسعة من صباح غد الثلاثاء.

ويبلغ تعداد من يحق لهم التصويت في الانتخابات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا في العملية الانتخابية التي تجري تحت إشراف قضائي كامل من خلال 18 ألفا و678 قاضيا أصليا واحتياطيا من مختلف الجهات والهيئات القضائية ويتولون الإشراف على اللجان الفرعية الخاضعة لإشراف من 367 لجنة عامة تتبع الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويخوض المنافسة الانتخابية على منصب رئيس مصر كلا من الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.