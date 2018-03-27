وقال ملادينوف في بيان صحافي "أشير بقلق إلى أن التقارير التي ظهرت اليوم تدلّ على ان حماس أقامت نقطة تفتيش خارج معبر بيت حانون/إيريز، وتتحكم بدخول الأفراد الوطنيين والدوليين إلى غزة وبخروج جميع حاملي بطاقة الهوية من غزة".

وأضاف "وفقا لاتفاق 12 تشرين الأول/أكتوبر الفلسطيني، يجب تسليم جميع نقاط التفتيش للسلطة الفلسطينية".

وردا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحماس إياد البزم في تصريح لوكالة فرانس برس إن "هناك إجراءات مؤقتة تفرضها الأجهزة الأمنية على كافة المنافذ والمناطق الحدودية في إطار متابعة التحقيقات في تفجير موكب رئيس الوزراء".

وقال مصدر أمني فضل عدم كشف هويته في هذا المعبر إن أمن حماس "أقام منذ الخميس الماضي نقطة تفتيش على البوابة الخارجية للمعبر ومنع عدداً من الناس من السفر".