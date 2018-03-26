واعترضت القوات السعودية، يوم الأحد، سبعة صواريخ أطلقتها ميليشيات الحوثي على السعودية.

وورد في بيان للأمم المتحدة أن غوتيريس "يدين بشدة إطلاق سلسلة من الصواريخ أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها، باتجاه مدن في السعودية من بينها الرياض، كما يفعل بشكل مستمر بشأن جميع الهجمات ضد المدنيين".

ودعا غوتيريس الى "ضبط النفس وسط التوترات المتصاعدة، وأكد أن التصعيد العسكري ليس هو الحل".

ومن المرتقب أن يلتقي غوتيريس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقر الأمم المتحدة، الثلاثاء، لمناقشة أزمة اليمن.

ومنذ 26 مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا في اليمن لأجل إعادة الشرعية إلى البلاد، ونجحت في دحر ميليشيات الحوثي الإيرانية في القسم الأكبر من البلاد.